Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un nuevo operativo orientado a la prevención y al control del narcotráfico, efectivos de la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián desplegaron este fin de semana una serie de tareas sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del paraje Tres Cerros. La acción, que se desarrolló el pasado 10 de octubre, se enmarca en el plan provincial de lucha contra el tráfico de estupefacientes y contó con la participación de distintas unidades policiales, canes adiestrados y el acompañamiento de autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la jornada, los agentes realizaron controles vehiculares exhaustivos en ambos sentidos de circulación, abarcando tanto automóviles particulares como transportes de pasajeros y camiones de carga que recorren el corredor vial que une el norte y sur de la provincia. Las tareas se extendieron durante dos turnos, de 10 a 12:30 y de 15 a 18:30, con el apoyo de la División Unidad Operativa Tres Cerros.

Uno de los protagonistas del operativo fue “Aika”, el perro detector de narcóticos perteneciente a la fuerza, que junto a su guía participó en las inspecciones de rutina con resultados satisfactorios. En total, se controlaron 88 vehículos y 206 pasajeros, verificándose identidad y antecedentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta que permite cruzar información en tiempo real con otras jurisdicciones del país.

Desde la fuerza provincial destacaron que, si bien no se registraron hallazgos de sustancias ilegales ni irregularidades graves, el operativo forma parte de una estrategia sostenida de prevención. El objetivo principal, explicaron, es mantener presencia activa en las rutas de Santa Cruz, fortalecer los mecanismos de detección temprana y desalentar el tránsito de drogas a lo largo del extenso territorio patagónico.