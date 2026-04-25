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Una situación de alta tensión se vivió durante la noche del viernes en Río Gallegos, cuando un conflicto familiar derivó en la intervención de efectivos policiales y la activación de protocolos especiales.

El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la avenida Kirchner, una de las arterias principales de la ciudad, donde un hombre se encontraba en estado alterado en medio de un conflicto familiar. A partir de un requerimiento recibido por las autoridades, personal de la Comisaría Segunda acudió rápidamente al lugar para evaluar la situación y evitar una posible escalada.

Ante el cuadro presentado, los efectivos activaron los protocolos correspondientes para este tipo de episodios, que suelen implicar no solo la presencia policial sino también la intervención de equipos especializados. El procedimiento se desarrolló sin que se registraran personas heridas ni daños materiales, lo que fue destacado por fuentes policiales como un resultado positivo en términos de contención. En un primer momento, el hombre decidió retirarse del domicilio, lo que motivó el inicio de una localización preventiva.

Sin embargo, la situación tuvo un desenlace favorable en las primeras horas del sábado. Según se informó, el individuo regresó al domicilio familiar en buen estado y retomó su tratamiento médico, lo que permitió desactivar la búsqueda y dar por finalizada la intervención