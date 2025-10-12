Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tarde que comenzó como cualquier otra terminó en tragedia para la comunidad de Río Gallegos. Facundo Ampuero, un joven trabajador municipal y militante social muy querido, perdió la vida en un accidente vial ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Magallanes. El hecho, que tuvo lugar el viernes 11 de octubre alrededor de las 19:40, dejó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de militancia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el siniestro se registró cuando la motocicleta que conducía Ampuero, una Duke 200 cc, impactó contra un Peugeot 206 guiado por una mujer de 42 años. La violencia del choque fue tal que el motociclista sufrió graves heridas que requirieron su inmediata derivación al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG). Allí ingresó con múltiples fracturas, entre ellas en un brazo y una pierna, además de fractura de cráneo, costillas rotas y una perforación pulmonar que complicó su cuadro clínico.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven no logró sobrevivir. Su fallecimiento fue confirmado durante la madrugada del sábado 12, cerca de las 3:20.

El 206 quedó estacionado a unos metros del lugar. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La noticia se propagó rápidamente por la ciudad y despertó una ola de dolor entre quienes lo conocían. Ampuero era empleado municipal y formaba parte del espacio político “Construyamos Juntos”, donde se lo recordaba como una persona comprometida, solidaria y siempre presente en las causas sociales.

Tras el siniestro, intervino el Juzgado de Instrucción de turno este mes de Río Gallegos, que dispuso la presencia del Gabinete de Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes, así como la extracción sanguínea a la conductora del Peugeot y otras diligencias de rigor. Ambos vehículos fueron posteriormente restituidos a sus propietarios, de acuerdo con lo ordenado por la autoridad judicial. Asimismo, se dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense para el traslado del cuerpo y la realización de la autopsia, mientras las actuaciones continúan bajo las directivas del juzgado interviniente.

La conductora del vehículo debió fijar domicilio mientras avanza la investigación. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias exactas del impacto, aunque se presume que uno de los rodados habría intentado cruzar la intersección en un momento de escasa visibilidad. Vecinos de la zona señalaron que el cruce entre Avellaneda y Magallanes suele ser escenario de maniobras riesgosas y reclaman desde hace tiempo mayor señalización y controles de tránsito, sobre todo en horarios de alta circulación. Incluso, sin ir más lejos, el año pasado un hombre de avanzada edad perdió la vida tras un choque se registró apenas a unos pocos metros, a una cuadra del lugar donde se registró este incidente.

En las redes sociales, las muestras de afecto y despedida hacia Facundo se multiplicaron. “Facu fue entrega, fue presencia, fue corazón. Su partida nos conmueve y nos deja un vacío inmenso”, escribió el referente del Comando Construyamos Juntos, Sergio Fabián Peralta, en un emotivo mensaje que resumió el sentimiento colectivo. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento tan difícil, con respeto y con el recuerdo eterno de su compromiso y su bondad. Hasta siempre, Facundo”, agregó.