En una investigación realizada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°41 se logró identificar y allanar en Río Gallegos al imputado por amenazas contra el periodista de Radio Rivadavia, Ignacio Ortelli, tras una denuncia realizada el 11 de abril.

Ignacio Ortelli, periodista de Radio Rivadavia, habló con La Opinión Austral.

Tras el operativo, que contó con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral, el periodista habló con éste medio e indicó: “Es importante que la Justicia haya actuado con mucha celeridad. Afortunadamente, por lo que trascendió del operativo, el sospechoso no tenía armas en su domicilio, lo que me deja un poco más tranquilo. Pero no puede quedar impune que alguien te diga que vas a aparecer con un tiro en la cabeza”.

Cayó en Río Gallegos el sospechoso de enviarle un mensaje intimidatorio a Ignacio Ortelli. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, manifestó: “Espero que se avance, se determine si planificó un ataque en mi contra o si sólo fue un exabrupto. En cualquier caso, es bueno que se genere un precedente para que nadie más se atreva a decirle eso a alguien con quien no coincide en su manera de pensar. Nunca había tenido siquiera un intercambio con este sujetoMe sorprendió el nivel de violencia en sus palabras“.

