Un violento accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en la intersección de las calles Ameghino y Pasteur, en el barrio Fátima de Río Gallegos, dejando como saldo una persona hospitalizada y ambos vehículos con importantes daños materiales.

Según las primeras informaciones el Corsa negro que circulaba por Ameghino chocó con una Chevrolet Tracker azul que transitaba por Pasteur. El fuerte impacto provocó que el Corsa terminara sobre la vereda y colisionara contra el cerco de una vivienda.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Ambos vehículos sufrieron daños significativos en la carrocería, especialmente en la parte delantera.

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, una persona fue trasladada preventivamente al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir atención médica.

FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta no es la primera vez que se registra un accidente de este tipo en esta esquina. Se trata de una zona muy transitada sin semáforo, donde los choques suelen ocurrir con frecuencia, lo que genera preocupación entre los vecinos del barrio Fátima.

Personal policial y de Transito trabajan en el lugar y, por el momento, el tránsito permanece cortado. Las autoridades solicitan a los conductores tomar rutas alternativas mientras se realizan las pericias correspondientes.