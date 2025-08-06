Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un impactante siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en el barrio Del Carmen de Río Gallegos, cuando una camioneta Fiat Strada protagonizó un choque y posterior vuelco en la intersección de las calles Blas Parera y Pasteur. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas. Personal de la División Comisaría Segunda acudió al lugar tras ser alertado del accidente. Al llegar, los efectivos constataron que un vehículo Fiat Strada 1.6, color gris, conducido por un hombre de 50 años, se encontraba volcado sobre su lateral izquierdo.
El siniestro involucró también a un automóvil Peugeot 208, que estaba estacionado frente a una agencia comercial de vehículos del sector. Según las primera informaciones, el Fiat habría colisionado contra el auto y posteriormente volcado.
Sin heridos, pero con secuestro vehicular
Minutos después del hecho, arribó una ambulancia del nosocomio local, a cargo de un médico que examinó al conductor del Fiat Strada, sin constatar lesiones.
Por su parte, personal de Tránsito Municipal intervino en el procedimiento, detectando que el rodado siniestrado carecía del seguro obligatorio, por lo que se procedió al secuestro del vehículo conforme a las normativas vigentes.
