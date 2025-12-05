Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta tarde se registró un incendio de importantes dimensiones en el vaciadero de Río Gallegos, presuntamente originado por la quema de residuos.

Tal como quedó documentado en videos difundidos en redes sociales y en fotografías tomadas por La Opinión Austral, una densa columna de humo se elevó en la zona periférica de la localidad, generando preocupación entre los vecinos del sector.

Según comentaron residentes de un área cercana, alrededor de las 16 horas se escuchó el paso de un camión de bomberos que se dirigía hacia el lugar.

Por ahora, las autoridades no difundieron información precisa sobre del estado del siniestro ni de las causas puntuales del episodio.

1 de 4 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 4 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 4 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 4 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.