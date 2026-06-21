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Un importante accidente de tránsito se registró durante la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional Nº 3, en un sector ubicado a unos 45 kilómetros del paraje Lemarchand, generando preocupación entre los automovilistas que circulaban por uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Santa Cruz.

Según la información conocida hasta el momento, un camión protagonizó un violento vuelco por causas que todavía no fueron determinadas. El hecho ocurrió en una zona de tránsito frecuente para vehículos de carga que conectan distintos puntos de la Patagonia, a aproximadamente 130 kilómetros de Río Gallegos.

Las primeras imágenes que comenzaron a circular muestran al transporte de gran porte volcado a un costado de la ruta, evidenciando la magnitud del siniestro. La situación obligó a desplegar tareas de asistencia y prevención en el lugar para evitar nuevos incidentes mientras se desarrollan las maniobras de seguridad.

El frente del camión. FOTO: WOU NOTICIAS

Debido a la presencia del vehículo accidentado y de los equipos que intervienen en la emergencia, las autoridades solicitaron a quienes deban transitar por el sector que lo hagan con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal apostado en la zona y reduciendo considerablemente la velocidad.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales respecto de las circunstancias que derivaron en el vuelco. Tampoco se informó sobre el estado de salud del conductor ni si hubo otras personas involucradas en el hecho.