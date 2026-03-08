Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un nuevo siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la Autovía 17 de Octubre y Av. Balbín de Río Gallegos, donde un automóvil volcó y terminó sobre la vereda.
Por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil marca Peugeot perdió el control, volcó y terminó detenido sobre su lateral izquierdo.
El tránsito quedó restringido en la zona, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se aguardaba el retiro del vehículo siniestrado.
Personal de la Comisaria Sexta trabaja en el lugar para ordenar la circulación y determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.
Noticia en desarrollo.
