Un nuevo siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la Autovía 17 de Octubre y Av. Balbín de Río Gallegos, donde un automóvil volcó y terminó sobre la vereda.

Por motivos que aún se intentan establecer, un automóvil marca Peugeot perdió el control, volcó y terminó detenido sobre su lateral izquierdo.

El tránsito quedó restringido en la zona, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se aguardaba el retiro del vehículo siniestrado.

Personal de la Comisaria Sexta trabaja en el lugar para ordenar la circulación y determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

Noticia en desarrollo.