Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una escena de fuerte impacto se vivió durante la jornada del miércoles sobre la Ruta Nacional N°3, en inmediaciones de Güer Aike y a pocos kilómetros de uno de los accesos principales a Río Gallegos, donde un utilitario terminó volcado tras perder el control en una curva.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el accidente generó preocupación entre automovilistas que circulaban por el sector y fueron justamente transeúntes quienes dieron aviso a las autoridades sobre el siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 2577.

Hasta el lugar se dirigió personal policial, quien coordinó las primeras actuaciones y constató la magnitud del episodio al arribar a la escena. Según pudo saber este diario, alí, los efectivos encontraron un Peugeot Berlingo gris, tipo furgón, recostado sobre su lateral derecho a un costado de la ruta. Afortunadamente, sus ocupantes ya habían logrado salir por sus propios medios y se encontraban fuera del vehículo al momento de la llegada policial.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, el rodado era ocupado por cuatro hombres que viajaban juntos cuando, al atravesar una curva, perdió el control de la unidad y terminó produciéndose el vuelco. Aunque las causas exactas del accidente deberán ser determinadas, las condiciones del camino y el barro acumulado en sectores cercanos a la banquina vuelven a aparecer como un factor de riesgo recurrente en rutas de la región, especialmente después de jornadas marcadas por lluvias y humedad persistente.

El frente del rodado tras el incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Pese a la violencia del vuelco, el episodio no dejó personas heridas, un dato que fue destacado por quienes trabajaron en el lugar teniendo en cuenta las características del accidente y cómo quedó el vehículo tras el impacto. Luego del vuelco, trabajadores de la empresa Camuzzi que circulaban por la zona colaboraron con los ocupantes del utilitario y ayudaron a reincorporar el rodado sobre la calzada.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse minutos más tarde. Cuando intentaban dejar el vehículo sobre la banquina para despejar la ruta, el terreno cedió debido al barro y el furgón terminó desplazándose nuevamente, esta vez hacia un sector de campo lindante. El hecho obligó a suspender cualquier otro intento improvisado de extracción y finalmente el vehículo quedó en el lugar a la espera de una grúa que pudiera retirarlo de manera segura.

Mientras tanto, los ocupantes retiraron sus pertenencias personales y abandonaron el sector sin necesidad de asistencia médica, según confirmaron fuentes intervinientes.