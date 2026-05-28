Un nuevo episodio de choque y fuga generó indignación en Río Turbio. El hecho ocurrió este miércoles 27 de mayo alrededor de las 22:45 horas, cuando un automóvil Chevrolet Meriva impactó contra la parte trasera de una trafic que se encontraba correctamente estacionada en la vía pública.

Aunque no hubo personas lesionadas, el episodio causó importantes daños materiales y generó malestar entre los propietarios del utilitario afectado, especialmente por la actitud adoptada por el conductor involucrado tras el choque.

De acuerdo con la información difundida por los damnificados, toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en el sector. En las imágenes, según relataron, puede observarse claramente el momento del impacto y las acciones posteriores del automovilista.

Las grabaciones difundidas por los colegas de Patagonia Nexo muestran cómo, tras la colisión, el conductor descendió del Chevrolet Meriva para inspeccionar los daños ocasionados tanto en su vehículo como en la trafic estacionada. Sin embargo, lejos de intentar ubicar a los propietarios o dejar algún dato de contacto, el hombre volvió a subir al automóvil y abandonó el lugar.

La situación generó fuerte enojo entre los afectados, quienes inicialmente decidieron esperar algunas horas con la esperanza de que el responsable regresara voluntariamente o se comunicara para asumir el hecho.

“Durante la mañana aguardamos que el conductor se presentara”, señalaron los damnificados al explicar por qué demoraron la realización formal de la denuncia.

Sin embargo, con el correr de las horas y ante la ausencia total de contacto por parte del automovilista, decidieron hacer público el episodio y avanzar con la búsqueda de información que permita identificarlo. En ese contexto, los propietarios del vehículo afectado solicitaron que cualquier dato relacionado con el Chevrolet Meriva o con su conductor sea comunicado al número 2966638180.