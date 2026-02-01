Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la jornada del sábado se vio interrumpida por un nuevo siniestro vial con fauna silvestre como protagonista, un escenario tan habitual como riesgoso en la Patagonia profunda. Un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional N° 3, al sur de Puerto San Julián, impactó contra un guanaco que se cruzó sobre la calzada, lo que motivó la intervención de la Unidad de Rescate 915 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz.

El aviso de emergencia dio cuenta de una colisión en un tramo de ruta abierta, donde la visibilidad y la extensión del paisaje suelen dar una falsa sensación de seguridad a los conductores. Sin embargo, en esta región, la presencia de animales sueltos forma parte del entorno natural y representa uno de los principales factores de riesgo en materia de seguridad vial, especialmente en horarios de menor tránsito o con luz cambiante.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, el personal de Bomberos realizó una evaluación primaria centrada en la integridad física de los ocupantes del rodado. Este procedimiento es clave en todo siniestro, aun cuando a simple vista no se observen lesiones, ya que permite descartar traumatismos o afecciones que puedan manifestarse minutos después del impacto. En este caso, tanto el conductor como sus acompañantes se encontraban en buen estado general, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La labor de los rescatistas se orientó entonces al acompañamiento preventivo y a la verificación de las condiciones de seguridad en la escena, en coordinación con la División Comisaría Segunda de la jurisdicción.