Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche del lunes, un violento choque entre dos autos particulares conmocionó a los vecinos del barrio Güemes, en la ciudad de Río Gallegos. El siniestro, ocurrido en la intersección de las calles Inmigrantes y Tucumán, involucró a dos vehículos marca Volkswagen Gol Trend que impactaron de manera frontal y dejaron como saldo importantes daños materiales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, ante la magnitud del siniestro, y especialmente por el peligro que representaba el derrame de combustible sobre el asfalto, personal del Cuartel Central de Bomberos –Zona I– acudió rápidamente al lugar para realizar tareas preventivas. La intervención se centró en el barrido y neutralización del líquido inflamable, a fin de garantizar la seguridad vial y evitar posibles incendios o nuevos incidentes.

Bomberos limpiando la zona de los líquidos en la calzada tras el incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Fuentes oficiales informaron que, tras la colisión, los ocupantes de los vehículos fueron asistidos y se verificó que no presentaban heridas de gravedad. Sin embargo, la escena del choque generó preocupación entre los vecinos que, alertados por el fuerte estruendo, salieron a la calle para observar lo ocurrido.

El trabajo coordinado entre el personal de Bomberos y efectivos de la Comisaría Tercera permitió controlar rápidamente la situación. Además, se dispuso el ordenamiento del tránsito en la zona hasta que los vehículos fueron retirados y la calzada quedó completamente despejada.