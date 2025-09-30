Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de Río Gallegos generó alarma este martes por la mañana, aunque la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar que pasara a mayores.

El hecho se produjo alrededor de las 11:10 en la intersección de las calles Magallanes y Pellegrini, una zona de gran circulación vehicular y peatonal. Allí colisionaron un automóvil y una motocicleta, lo que provocó un derrame de combustible sobre la calzada. Según pudo saber La Opinión Austral, ante el riesgo de incendio y la posibilidad de que otros vehículos perdieran el control al circular por el lugar, se desplegó de inmediato una dotación del Departamento Zona I de Bomberos, perteneciente a la División Cuartel Uno.

Los efectivos realizaron un operativo de neutralización del derrame utilizando arena, una técnica habitual para absorber líquidos inflamables en la vía pública. En apenas veinte minutos lograron limpiar la zona y restablecer la seguridad del tránsito. La intervención fue rápida, ordenada y permitió que la circulación retomara su curso con normalidad sin que se registraran mayores incidentes.

En el lugar también trabajaron agentes de la Comisaría Segunda, personal del Comando de Patrullas y efectivos de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de ordenar la circulación y de elaborar las primeras actuaciones. Si bien aún no se esclarecieron las circunstancias del choque, se confirmó que no hubo personas lesionadas. Una de las claves para que las consecuencias no fueran más graves fue que el conductor de la motocicleta llevaba colocado el casco reglamentario, lo que evidencia la importancia de respetar las normas de seguridad vial.