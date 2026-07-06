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La madrugada del lunes comenzó con un importante despliegue de los servicios de emergencia en Puerto San Julián, luego de que un automóvil protagonizara un espectacular vuelco sobre la zona de la Costanera. El vehículo terminó completamente invertido, apoyado sobre su techo, aunque afortunadamente su conductor logró abandonar el habitáculo antes del arribo de los equipos de rescate.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:38 de la madrugada, en la intersección de Avenida Costanera y Pellegrini, donde una dotación de la División Cuartel 3° de Bomberos acudió tras recibir un aviso radial emitido por la Comisaría Primera.

De inmediato, los efectivos se desplazaron hacia el lugar a bordo de la unidad de rescate y encontraron un Renault Fluence que había quedado volcado fuera de la calzada, apoyado completamente sobre el techo como consecuencia de la violencia del siniestro.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el conductor perdió el control del automóvil por causas que aún deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes. El despiste provocó que el vehículo abandonara la cinta asfáltica y terminara volcando.

Pese a la espectacularidad del accidente, el conductor consiguió salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas, evitando quedar atrapado entre la estructura deformada del automóvil.

No obstante, como parte del protocolo habitual para este tipo de siniestros, el hombre fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia al Hospital Distrital de Puerto San Julián, donde quedó bajo observación para descartar lesiones que pudieran no ser evidentes inmediatamente después del impacto.

Mientras tanto, el personal de Bomberos comenzó las tareas preventivas sobre el vehículo siniestrado con el objetivo de eliminar cualquier riesgo adicional que pudiera afectar tanto a los equipos de emergencia como a quienes transitaban por la zona.