Imputan a uno de los delincuentes que participó del robo de $8 millones a familiar político de Messi

Un hombre de 44 años fue imputado hoy en la ciudad santafesina de Rosario con prisión preventiva por dos años como presunto partícipe del robo de 8 millones de pesos a una prima de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, durante una emboscada hace casi tres meses de la que participaron al menos otros tres delincuentes que aún no fueron identificados y que, se sospecha, pudieron haber tenido colaboración policial.

El asalto, en el que le dispararon al automóvil en el que se movilizaban las víctimas, ocurrió el 22 de noviembre pasado en el macrocentro de Rosario, y los pesquisas creen que los delincuentes contaban con información precisa sobre el traslado de dinero de la recaudación de un supermercado, cuyo dueño es el suegro de Messi, hacia un banco.

El fiscal que investiga el caso, Lisandro Artacho, acusó durante una audiencia realizada hoy en el Centro de Justicia Penal de Rosario a Edgardo Tapia (44), alias “Bocha”, como coautor de "robo calificado por el uso de un arma, en poblado y en banda", informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo a la investigación, Tapia iba a bordo de un Volkswagen Voyage la mañana del 22 de noviembre, alrededor de las 9.15, cuando junto con otros tres cómplices que se movían en un Fiat Cronos color blanco, se apostaron en inmediaciones del supermercado “Único”, propiedad del padre de Antonela Roccuzzo, ubicado en calle Lavalle al 2500.

Según el fiscal, los dos vehículos estuvieron allí hasta las 9.47, cuando la víctima -una prima de Antonela- se subió a un automóvil Chevrolet Onix negro junto a dos personas, quienes llevaban dos bolsos con unos 8 millones de pesos en efectivo.

El destino del dinero era su depósito en una entidad bancaria de la ciudad, una rutina propia del comercio, dijeron fuentes del caso.

Para el fiscal Artacho, en ese momento comenzó un seguimiento discreto de los dos automóviles en los que se movían los delincuentes, al vehículo que trasladaba el dinero.

En calle Lavalle y Pasaje Suárez, las víctimas detuvieron la marcha por la luz roja del semáforo ubicado en esa esquina, y en ese momento el Voyage conducido por el imputado se detiene detrás.

“El Fiat Cronos se coloca a la par y descienden dos masculinos portando armas de fuego”, explicó el fiscal durante la audiencia.

Los hombres se pararon de ambos lados del vehículo y uno de ellos realizó un disparo en uno de los cristales del Onix con una pistola 9 milímetros, para luego sustraer bajo amenazas los dos bolsos con dinero, según la acusación.

El viernes pasado la Policía de Rosario detuvo al “Bocha” Tapia en el allanamiento a una vivienda ubicada en calle Viamonte al 7400, donde secuestró uno de los vehículos empleados en el asalto, el Volkswagen Voyage.

Por esa razón y otros elementos de la causa, el fiscal acusó al hombre de haber participado del robo a la prima de Antonela Roccuzzo, añadieron los informantes.

A la vez, señalaron que otras tres personas que protagonizaron el robo aún no fueron identificadas.

Además, los investigadores apuntaron a un policía de Rosario, sobre el que se sospecha que podría ser quien brindó los datos necesarios para que los delincuentes cometieran el asalto.

Este no es el primer hecho delictivo que tuvo como blanco a la familia política de Messi, ya que el 2 de marzo pasado, el frente del supermercado "Único" fue baleado por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar.

La balacera ocurrió minutos antes de las 3 de esa madrugada en el supermercado ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se halló un mensaje que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local Pablo Javkin.

Según la investigación, ese caso no se trató de un hecho de “inseguridad” habitual, sino de una disputa entre fracciones de la narcobanda rosarina “Los Monos” por el control de negocios ilícitos y la conducción de la barrabrava del club Newell’s Old Boys.

El 30 de junio pasado trece personas fueron imputadas por cinco homicidios, balaceras y atentados cometidos en cuatro meses como parte de una disputa interna “por diferencias económicas” de la organización criminal. (Télam)