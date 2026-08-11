Incendio de residuos en la vía pública movilizó a Bomberos en Río Gallegos Un foco ígneo registrado durante la noche en un contenedor ubicado en la intersección de la avenida 17 de Octubre y Pasaje Concejal Santa María fue controlado rápidamente por efectivos de la División Cuartel 2°.

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Un incendio de residuos registrado durante la noche del lunes en la vía pública de Río Gallegos requirió la intervención de personal de Bomberos.

La División Cuartel 2° se dirigió hasta la intersección de la avenida 17 de Octubre y Pasaje Concejal Santa María, luego de recibir una alerta por un foco ígneo en un contenedor.

El procedimiento se extendió entre las 23:52 y las 00:08. Al llegar al sitio, la dotación constató la presencia de fuego en un cesto de basura.

De manera inmediata, los efectivos desplegaron una línea devanadera para sofocar las llamas y extinguir por completo la combustión.

La situación fue controlada rápidamente, sin personas lesionadas ni daños a terceros. Una vez finalizadas las tareas, la comisión regresó a la dependencia sin novedades respecto del personal ni del material utilizado.

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