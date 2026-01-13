Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un voraz incendio consumió por completo una casa histórica ubicada en calle Sarmiento al 200, junto al Club de Leones, durante la madrugada de este martes. El siniestro se registró alrededor de las 4 de la mañana y generó alarma entre vecinos del sector céntrico de la ciudad.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el fuego habría sido provocado de manera intencional. De acuerdo a las primeras investigaciones, una o más personas habrían ingresado al inmueble y prendido fuego en su interior, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y destruyeran la estructura casi en su totalidad.

El fuego consumió toda la estructura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que la vivienda se encontraba deshabitada desde hacía varios años. Además, el inmueble tenía un cartel de venta en su exterior.

Personal de Bomberos realizó pericias en el lugar para determinar las causas del incendio. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La casa perteneció a Jesse Aldridge, reconocido pionero en la floricultura de la región. Su jardín, considerado un verdadero patrimonio natural, se convirtió con el paso del tiempo en un sitio de interés para turistas, investigadores, estudiantes de botánica y vecinos aficionados a la jardinería.

Placa conmemorativa en el exterior de la vivienda en homenaje a Jesse Aldridge, pionero de la floricultura local. FOTO: ROCÍO DOMÍNGUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

FOTO: ROCÍO DOMÍNGUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL

Personal de bomberos trabajó intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a propiedades linderas. En tanto, efectivos policiales de la Comisaria Primera continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables del incendio.