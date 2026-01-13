Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un voraz incendio consumió por completo una casa histórica ubicada en calle Sarmiento al 200, junto al Club de Leones, durante la madrugada de este martes. El siniestro se registró alrededor de las 4 de la mañana y generó alarma entre vecinos del sector céntrico de la ciudad.
Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el fuego habría sido provocado de manera intencional. De acuerdo a las primeras investigaciones, una o más personas habrían ingresado al inmueble y prendido fuego en su interior, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y destruyeran la estructura casi en su totalidad.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ya que la vivienda se encontraba deshabitada desde hacía varios años. Además, el inmueble tenía un cartel de venta en su exterior.
La casa perteneció a Jesse Aldridge, reconocido pionero en la floricultura de la región. Su jardín, considerado un verdadero patrimonio natural, se convirtió con el paso del tiempo en un sitio de interés para turistas, investigadores, estudiantes de botánica y vecinos aficionados a la jardinería.
Personal de bomberos trabajó intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a propiedades linderas. En tanto, efectivos policiales de la Comisaria Primera continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables del incendio.
