Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de importantes proporciones consumió por completo una vivienda rural destinada al alojamiento de personal en el paraje Las Horquetas, a unos 70 kilómetros de Río Gallegos. El siniestro ocurrió durante la mañana de este viernes y demandó la intervención de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quienes lograron asegurar el área tras constatar que no había personas lesionadas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el episodio se registró en un establecimiento rural de la zona, un sector caracterizado por grandes distancias, escasa infraestructura y tiempos de respuesta condicionados por la geografía patagónica.

Agentes removiendo los escombros en busca de posibles focos ígneos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El aviso de emergencia fue recibido por la Subcomisaría Güer Aike, que de inmediato dio intervención a la División Cuartel Uno de Bomberos, activando el protocolo correspondiente para este tipo de eventos en áreas rurales.

Hasta el lugar se desplazó una dotación a bordo del móvil 805, que al arribar se encontró con una vivienda completamente tomada por el fuego. Según se informó oficialmente, las llamas ya habían avanzado de manera generalizada, provocando la destrucción total de la estructura, utilizada como alojamiento para personal del establecimiento.

Los bomberos iniciaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros con el objetivo de eliminar focos activos y evitar una posible reignición, una labor fundamental en este tipo de siniestros donde el viento y los materiales inflamables pueden agravar la situación.

El humo se apoderó del lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez controlado el incendio, se procedió a asegurar el perímetro para resguardar el área y permitir el trabajo pericial.

Las actuaciones posteriores permitieron determinar que el origen del incendio fue accidental. De acuerdo con la pericia realizada en el lugar, el foco ígneo se habría iniciado a raíz de una falla eléctrica en un calefón, un elemento de uso habitual en viviendas rurales, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Este tipo de desperfectos representa una de las principales causas de incendios domiciliarios en zonas alejadas, donde muchas veces las instalaciones no cuentan con controles periódicos.

Afortunadamente, al momento del siniestro no se encontraban personas en el interior de la vivienda, por lo que no se registraron heridos ni víctimas. En el operativo también trabajó personal de la Unidad Operativa Esperanza y efectivos de la Subcomisaría Güer Aike, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y asistencia logística.