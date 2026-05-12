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Bomberos de Río Gallegos debieron trasladarse de urgencia durante la tarde del lunes al barrio San Benito, precisamente a un domicilio ubicado en la calle 34, entre 09 y 13, tras reportarse un incendio en un taller de trabajo situado al fondo de un lote residencial.

Al arribar al lugar con la unidad operativa 145, el personal de la División Cuartel 24° constató que el fuego afectaba un recinto de aproximadamente 15 m², construido íntegramente en material ligero. La dotación de cinco efectivos desplegó de inmediato una línea de ataque ofensivo de 45 mm y una línea devanadera para tareas defensivas, con el objetivo de evitar la propagación hacia viviendas cercanas.

Luego de las verificaciones técnicas, se determinó que el siniestro se originó de forma accidental. El foco ígneo comenzó a partir de la elevada temperatura de una salamandra que, al carecer de material aislante adecuado, tomó contacto directo con paredes de madera.

La presencia de elementos de alta combustión, como placas OSB, chapadur y disolventes, favoreció la rápida propagación del fuego desde el sector central hacia la periferia del taller. Afortunadamente, el propietario logró salir a tiempo junto a sus mascotas y no se registraron personas lesionadas.

La labor, que incluyó tareas de remoción y enfriamiento con herramientas especializadas, finalizó tras más de una hora de trabajo intenso. El operativo contó con el apoyo de la Comisaría Séptima y la supervisión directa del Segundo Jefe de la Unidad Operativa local.