Tal como informó esta mañana La Opinión Austral, un voraz incendio arrasó con una vivienda en Río Gallegos, lo que motivó un operativo de Bomberos junto a efectivos de la Policía de Santa Cruz para controlar el foco ígneo.

Según precisaron las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 10 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Belgrano al 2200. Ante la magnitud del siniestro, se activó un protocolo de respuesta inmediata que involucró a varias dependencias.

Personal de la División Cuartel Dos, que realizaba tareas preventivas en la zona, acudió rápidamente y, al constatar que el fuego afectaba la vivienda, inició la extinción con líneas de alta presión.

La División Cuartel Uno y el Cuartel Central se sumaron al operativo, aportando personal y recursos hídricos, y desplegaron líneas de ataque adicionales para evitar que las llamas alcanzaran las casas vecinas.

Respecto al origen del incendio, se determinó que se produjo de manera accidental, cuando un sillón entró en contacto con un artefacto de calefacción.

El operativo estuvo supervisado por el jefe de la División Cuartel Dos y contó con la colaboración de la Comisaría Quinta y trabajadores de Camuzzi, quienes realizaron un corte preventivo del suministro.

