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Un incendio provocó una tragedia durante la mañana de este martes en el sector de Pampa Alta, en Puerto Deseado, donde una vivienda de chapa quedó completamente destruida por las llamas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Puchulú y demandó la intervención del personal de guardia del Cuartel de Bomberos de la Unidad 22, que se trasladó hasta el lugar para combatir el foco ígneo.

Al arribar, los efectivos desplegaron las tareas necesarias para controlar el incendio. Sin embargo, debido a la magnitud de las llamas, la precaria vivienda sufrió daños totales y quedó completamente destruida.

El siniestro ocurrió en el sector de Pampa Alta. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Decesos

Como consecuencia del incendio, un perro y un gato que se encontraban dentro del inmueble no lograron salir y murieron durante el siniestro.

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, también se hizo presente de manera preventiva una ambulancia, además de personal policial que acompañó el operativo.

La vivienda quedó totalmente destruida. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Investigación

Por el momento, se trata de información preliminar. Se aguarda el informe oficial que permitirá establecer las circunstancias en las que se inició el incendio y determinar el origen del fuego. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.