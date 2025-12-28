Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo episodio vinculado al fuego encendió las alarmas durante la madrugada en la ciudad de Río Gallegos. Personal del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz debió intervenir de urgencia ante un incendio intencional de residuos registrado en el barrio Néstor Kirchner, conocido históricamente como ex Los Lolos. Si bien no se registraron heridos ni daños a propiedades particulares, el hecho vuelve a poner en foco una problemática recurrente que genera riesgo ambiental y amenaza la seguridad de los vecinos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Frank Beecher y Don Castelo Franco, un sector ubicado en la periferia de la capital provincial, donde con frecuencia se acumulan residuos y materiales combustibles. Según se informó oficialmente, el foco ígneo fue advertido en horas de la madrugada y requirió la rápida intervención de una dotación de Bomberos para evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un incendio de residuos sólidos urbanos, con un frente de fuego activo que avanzaba impulsado por las condiciones propias del terreno y la presencia de materiales altamente inflamables. Tras las tareas iniciales de evaluación, se determinó que el origen del incendio fue intencional, ya que personas hasta el momento no identificadas habrían utilizado llama libre para iniciar la combustión.

El operativo estuvo a cargo del móvil 290, con la participación de cinco bomberos, quienes desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros para lograr la extinción total del fuego. Las tareas se desarrollaron de manera coordinada y permitieron controlar rápidamente la situación, evitando que el incendio alcanzara mayor magnitud o pusiera en riesgo viviendas cercanas, instalaciones o transeúntes.

En el lugar también se hizo presente personal de la Comisaría Tercera, a bordo del móvil 869, que colaboró en el resguardo de la zona y en las actuaciones preventivas correspondientes. Finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, se constató que no hubo personas lesionadas ni daños materiales de terceros, lo que permitió dar por finalizado el operativo sin mayores novedades.