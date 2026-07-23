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El servicio policial en Río Gallegos continúa avanzando hacia la normalización luego de que el personal de Infantería y del Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.) decidiera levantar la medida de fuerza y reincorporarse al cumplimiento habitual de sus tareas.

Durante las últimas horas, los efectivos de ambas unidades retomaron sus funciones operativas, sumándose a otros sectores de la Policía que ya habían restablecido el servicio en la capital de Santa Cruz.

La reincorporación de estas áreas permite fortalecer la presencia policial en las calles, los patrullajes preventivos y la capacidad de respuesta ante los requerimientos de los vecinos. Desde la fuerza indicaron que el retorno progresivo de las distintas dependencias refleja un avance en el proceso de normalización de la actividad.

Con la vuelta al funcionamiento habitual de Infantería y el G.O.M., continúa la recuperación operativa de la Policía en Río Gallegos, con más unidades activas y prestando servicio a la comunidad.