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Un hecho de violencia terminó con la vida de Mario Daniel Quiroga, de 36 años, en su propio domicilio de la calle Mitre N° 513 de la ciudad de Pico Truncado. El caso fue caratulado como homicidio y ya hay una persona identificada que se presentó ante la policía de forma espontánea, supo La Opinión Austral.

La alerta se activó a las 03:20 horas, cuando se recibió un llamado al 911 que advertía sobre personas que habían ingresado al inmueble y agredían a sus ocupantes. Ante la necesidad de refuerzos, colaboró personal de Gendarmería Nacional, que arribó primero al lugar y solicitó la presencia de ambulancia y efectivos policiales.

Al ingresar al departamento, los agentes hallaron a Quiroga tendido en el piso, junto a la puerta de su dormitorio, con el torso desnudo y short de colores verde, blanco y rojo. El médico de guardia constató que no presentaba signos vitales y certificó una muerte de características dudosas; se observaron abundantes manchas de sangre en el piso y paredes del ambiente.

Según el testimonio de un vecino del mismo edificio, alrededor de las 03:16 horas escuchó fuertes golpes en su puerta: al acercarse para abrirla, fue empujada y pateada desde afuera, ingresando tres hombres —dos con capucha y uno con el rostro descubierto— que le preguntaron por la víctima. Al confirmar dónde vivía Quiroga, los atacantes se dirigieron a su departamento, mientras el testigo cerró su puerta por seguridad de sus hijos. Relató que uno de los sujetos permaneció vigilando afuera mientras los otros dos ingresaron al hogar de la víctima. Cuando intentó llamarlo por la ventana, no obtuvo respuesta.

Horas más tarde, siendo las 05:20 horas, se presentó voluntariamente en la dependencia policial G. A. A., de 30 años, quien manifestó querer entregarse por los hechos. La Justicia ordenó su inmediata aprehensión, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero y la identidad del resto de los involucrados, que hasta el momento no han sido identificados.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia médico legal, y personal de la División de Investigaciones (DDI) realiza el relevamiento de cámaras de la zona y recaba más testimonios para reconstruir con exactitud lo ocurrido.