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Esta mañana inició el juicio por el crimen de Rubén Mansilla, el ex integrante de la Policía de Santa Cruz que murió tras haber sido brutalmente golpeado y asaltado a la salida de un local bailable en mayo de 2024. La causa llega a esta instancia bajo la calificación de “homicidio en ocasión de robo en grado de coautores“.

La sala de la Cámara. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

A más de dos años, Luka Maximiliano Sejías y Facundo Ismael Díaz tomarán asiento en los banquillos del tribunal y serán juzgados por el crimen que conmocionó a la capital de la provincia santacruceña. El procedimiento judicial cuenta con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral.

Uno de los imputados, Sejías, entrando a sala. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que se conoció durante la primera hora del juicio, ambos imputados tuvieron la oportunidad de expresarse y se negaron a hacerlo. Algo que es común en estos procesos. En la última audiencia en la que se dará a conocer la sentencia tendrán otra oportunidad de manifestarse.

Así llegaba el otro imputado, Díaz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que pudo conocer La Opinión Austral, el tribunal que interviene en la causa está integrado por la presidenta María Alejandra Vila, en calidad de vocal Jorge Daniel Yance y como vocal subrogante Yamila Borquez, actuando como secretaria Gabriela Mansilla. La fiscalía corresponde a María Verónica Zuvic.

María Alejandra Vila. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En la querella se encuentran Adrián Didier Mansilla y Maximiliano Ezequiel Mansilla. Patrocinante de la querella adherente es Elba Soria.

Los acusados, Sejías y Díaz, cuentan con la defensa técnica del Gabriel Giordano y de Sandro Levin Dumenes, así como también de Carla Bahamonte y de Diego Darío Sarmiento, respectivamentede.