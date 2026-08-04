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Esta mañana inició el juicio por el crimen de Rubén Mansilla, el ex integrante de la Policía de Santa Cruz que murió tras haber sido brutalmente golpeado y asaltado a la salida de un local bailable en mayo de 2024. La causa llega a esta instancia bajo la calificación de “homicidio en ocasión de robo en grado de coautores“.
A más de dos años, Luka Maximiliano Sejías y Facundo Ismael Díaz tomarán asiento en los banquillos del tribunal y serán juzgados por el crimen que conmocionó a la capital de la provincia santacruceña. El procedimiento judicial cuenta con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral.
De acuerdo a lo que se conoció durante la primera hora del juicio, ambos imputados tuvieron la oportunidad de expresarse y se negaron a hacerlo. Algo que es común en estos procesos. En la última audiencia en la que se dará a conocer la sentencia tendrán otra oportunidad de manifestarse.
De acuerdo a lo que pudo conocer La Opinión Austral, el tribunal que interviene en la causa está integrado por la presidenta María Alejandra Vila, en calidad de vocal JorgeDanielYance y como vocal subrogante YamilaBorquez, actuando como secretaria GabrielaMansilla. La fiscalía corresponde a MaríaVerónicaZuvic.
En la querella se encuentran Adrián DidierMansilla y Maximiliano Ezequiel Mansilla. Patrocinante de la querella adherente es ElbaSoria.
Los acusados, Sejías y Díaz, cuentan con la defensa técnica del Gabriel Giordano y de Sandro Levin Dumenes, así como también de CarlaBahamonte y de DiegoDarío Sarmiento, respectivamentede.
Testigos: comparencias, ausencias e incorporación por lectura
La Fiscalía propuso inicialmente 23 testigos para el debate. Al momento de su tratamiento, se presentaron distintas situaciones: ocho personas estaban citadas para declarar en la jornada; una testigo fue notificada personalmente pero no compareció, por lo que se libró oficio policial para garantizar su presencia; otra ya no reside en el país y no se cuenta con datos de contacto, según lo informado por el Hospital Regional; y un testigo no pudo ser habido.
Ante ese panorama, la representante fiscal solicitó la incorporación por lectura del testimonio de la testigo que se encuentra fuera del país —fojas 299/300— y del testigo no habido —fojas 321 vuelta—. También se decidieron el desistimiento del testimonio de Sergio Covacich y su incorporación por lectura, el desistimiento del testimonio de Denis Nazaret Barrera, con incorporación por lectura de las constancias obrantes a fojas 25 y 235 vuelta y se continuarán las diligencias para lograr el comparendo de la testigo Karina Alejandra Frete Vega.
La querella y la defensa no formularon objeciones y acompañaron lo solicitado, por lo que el tribunal tuvo por desistidos e incorporados por lectura los testimonios en los términos peticionados.
Asimismo, los imputados se identificaron ante el tribunal y las partes. Sejías es nacido en Río Gallegos, el 10 de diciembre de 2004, soltero y cursa una carrera universitaria; mientras Díaz nació el 10 de noviembre de 2005 en Río Gallegos y es soltero.
Antes de continuar, la presidencia del tribunal pidió silencio y respeto a los presentes, advirtiendo que en caso de gestos, manifestaciones o uso de teléfonos celulares, se procederá al desalojo de la sala.
Asimismo, la secretaria del tribunal dio lectura a los hechos que se les atribuyen en forma conjunta: “Que el 26 de mayo de 2024, aproximadamente a las 6:30 horas, en inmediaciones del pub Belfast —calle Tornalverde N° 344—, actuando en forma mancomunada, agredieron físicamente a Rubén Eduardo Mansilla mediante golpes de puño y puntapiés, le sustrajeron su teléfono celular y su billetera y huyeron del lugar”.
“Como consecuencia de las lesiones, Mansilla fue derivado al Hospital Regional donde fue intervenido quirúrgicamente e internado en terapia intensiva, falleciendo el 5 de junio de 2024 a las 12 horas. La causa de muerte determinada fue shock neurogénico consecuente a un traumatismo craneoencefálico por elemento romo y contundente”.
Finalmente, la querella se manifestó adherente a la acusación fiscal (homicidio en ocasión de robo, en grado de coautores) sin requerimiento propio, las partes prescindieron de la lectura de fundamentos por conformidad y el tribunal declaró abierto el debate, quedando pendientes las cuestiones preliminares que las partes deseen plantear antes de iniciar la recepción de pruebas.