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Un hecho de inseguridad sacudió a Puerto Deseado, donde delincuentes lograron ingresar durante la madrugada a un corralón municipal y sustraer dos motocicletas sin ser detectados en el momento.

El robo se produjo en las primeras horas del martes. Fue recién durante la mañana cuando se constató la faltante de los rodados, lo que activó de inmediato la intervención de la Comisaría local.

Los vehículos sustraídos fueron identificados como una motocicleta Zanella 110 y una Suzuki de color negro. La modalidad del hecho sugiere que los autores contaban con cierto conocimiento del lugar o, al menos, aprovecharon condiciones favorables para concretar el ilícito sin levantar sospechas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a personal especializado de la División Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI), quienes llevaron adelante las pericias correspondientes. El objetivo principal fue relevar indicios que permitan reconstruir la secuencia del robo, identificar posibles accesos utilizados y avanzar en la individualización de los responsables.

El caso dio un giro en horas de la noche del mismo martes. Cerca de las 22:10, en el marco de las tareas investigativas, la Policía logró recuperar una de las motocicletas robadas. El rodado fue hallado en el patio de una vivienda particular, un dato que abre nuevas líneas de investigación y plantea interrogantes sobre la participación o no del propietario del inmueble.