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Un tradicional comercio de barrio ubicado en una transitada esquina de Río Gallegos sufrió el ataque de delincuentes que, amparados en la oscuridad y la escasa circulación peatonal, rompieron una de las aberturas para sustraer equipamiento indispensable para el trabajo diario; sin embargo, la inmediata intervención del Comando de Patrullas permitió montar un operativo cerrojo que culminó con la aprehensión de los dos sospechosos y la recuperación íntegra del botín.

La secuencia delictiva se activó durante las primeras horas de este martes, cuando los operadores de emergencia recibieron un alerta que daba cuenta de un robo en proceso en una panadería emplazada en la intersección de las calles Zapiola y Lavalle, un sector neurálgico de la trama urbana riogalleguense. De inmediato, móviles del Comando de Patrullas se desplazaron hacia el lugar indicado con el objetivo de sorprender a los autores o cortar cualquier vía de escape hacia los barrios aledaños.

El segundo sospechoso tras ser detenido por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, al arribar a la mencionada esquina, los efectivos constataron de inmediato la materialidad del ilícito: uno de los cristales del frente comercial se encontraba completamente dañado, evidenciando la violencia empleada para franquear el acceso al salón de ventas. Ante la certeza de que los responsables habían escapado hacía apenas unos instantes con elementos del local, los uniformados irradiaron las características del hecho y desplegaron un minucioso rastrillaje por las inmediaciones y distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La persistencia en la búsqueda arrojaría resultados contundentes en cuestión de minutos. En el marco del operativo desplegado en las calles de la capital provincial, los policías lograron interceptar y demorar a dos hombres en distintos sectores de Río Gallegos, ambos vinculados directamente con el golpe al comercio. Al momento de ser abordado por los efectivos, uno de los sospechosos llevaba consigo una balanza comercial perteneciente a la panadería damnificada, intentando trasladarla a pie en medio de la noche.

Por su parte, el segundo involucrado había intentado deshacerse de la evidencia al advertir la presencia de los patrulleros en la zona. Según pudieron reconstruir los investigadores en el terreno, durante su desesperada huida el sujeto descartó una caja registradora sustraída del mismo local, elemento que fue rápidamente localizado por los uniformados tras seguir el rastro de su recorrido.

Uno de los objetos recuperados por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tanto la balanza como la caja registradora fueron formalmente recuperadas y secuestradas bajo acta por el personal de la División Comisaría Segunda, dependencia policial que asumió la instrucción de las diligencias técnicas, el levantamiento de rastros en el comercio de Zapiola y Lavalle y la posterior restitución de las herramientas de trabajo a sus legítimos propietarios.

En cuanto a los dos hombres interceptados, ambos fueron formalmente aprehendidos e ingresados en calidad de detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Río Gallegos. Cumpliendo con los protocolos sanitarios y legales vigentes, los sospechosos fueron trasladados previamente para ser examinados por el médico de turno del Hospital Regional de Río Gallegos, constatándose su estado de salud antes de quedar alojados a la espera de prestar declaración indagatoria en sede judicial.