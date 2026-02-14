Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reiteración de hechos delictivos y situaciones consideradas alarmantes por la comunidad motivó a vecinos del Barrio Procrear a difundir un comunicado público en el que expresan su inquietud por la seguridad y reclaman respuestas concretas por parte de las autoridades. El planteo surge luego de un episodio reciente en el que tres jóvenes fueron sorprendidos merodeando el sector entre autos estacionados, y uno de ellos fue atrapado por los propios vecinos hasta el arribo de la Policía.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 14 de febrero de 2026

El documento, dirigido a los propios residentes y a los organismos competentes, advierte sobre la necesidad de reforzar tanto la prevención individual como la acción estatal. En ese marco, se convoca a la comunidad a sostener un “compromiso comunitario” que permita reducir riesgos y fortalecer el cuidado mutuo frente a situaciones sospechosas.

Entre las recomendaciones difundidas, los vecinos instan a “mantener cerrados los accesos a espacios comunes en complejos de departamentos”, evitar dejar objetos de valor dentro de los vehículos estacionados —incluso frente a los domicilios— y no exhibir pertenencias en balcones, patios o sectores visibles desde la vía pública. También se sugiere “verificar el cierre de portones y rejas durante la noche y sostener una comunicación activa entre frentistas ante cualquier movimiento inusual”.

Más allá de las medidas preventivas, el comunicado pone el foco en la necesidad de reforzar la presencia institucional. “Solicitamos encarecidamente a las fuerzas policiales aumentar los recorridos preventivos en el barrio, retomando la modalidad que se implementaba años atrás, cuando se realizaban patrullajes frecuentes e incluso recorridas a pie, lo que generaba mayor presencia disuasiva y tranquilidad en la comunidad”, remarcaron.

Otro de los puntos centrales del reclamo está vinculado a la infraestructura urbana. Los vecinos pidieron una revisión del sistema de alumbrado público en sectores donde la iluminación resulta insuficiente, situación que, aseguran, obliga en algunos casos a depender exclusivamente de la luz proveniente de las viviendas particulares Consideran que una correcta iluminación .constituye una herramienta clave para la prevención del delito y para la seguridad de quienes transitan diariamente por el barrio.