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Durante la jornada de este lunes, las autoridades provinciales concretaron la instalación y puesta en marcha de la torre de monitoreo inteligente en el barrio Chimen Aike de Río Gallegos. El dispositivo quedó emplazado en el corazón de la plaza “Aónikenk”, un concurrido espacio verde que concentra diariamente la actividad recreativa de decenas de familias y niños de la zona.

La llegada de este equipamiento no respondió a una decisión azarosa, sino a un esquema de trabajo articulado que busca canalizar las demandas concretas del territorio. Según pudo saber La Opinión Austral, la iniciativa cobró impulso a partir de una solicitud formal presentada por la Junta Vecinal del sector, cuyos referentes habían manifestado la necesidad de reforzar la presencia estatal y disuadir hechos delictivos en los puntos de mayor encuentro comunitario. Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana se coordinaron los aspectos logísticos y técnicos para dar una respuesta veloz al pedido barrial.

La torre junto con las cámaras de seguridad. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

El despliegue operativo forma parte de una política de rotación estratégica del equipamiento tecnológico disponible. Según detalló el ingeniero Rodrigo Argañaraz, responsable de la coordinación de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, la estructura estuvo prestando funciones anteriormente en el barrio Bicentenario 2, justo en el límite con Bicentenario 3, cumpliendo allí un ciclo de saturación preventiva. Tras cumplir sus objetivos en esa jurisdicción, la torre fue reacondicionada y trasladada al barrio Chimen Aike para integrarse al esquema de patrullaje preventivo que llevan adelante las fuerzas de seguridad en la ciudad.

En términos técnicos, el dispositivo representa un salto cualitativo para la vigilancia barrial. La torre está equipada con dos domos de alta resolución capaces de realizar un barrido óptico de 360 grados en altura, eliminando puntos ciegos en un radio considerable. La característica central del sistema es su conectividad remota en tiempo real: las imágenes captadas son transmitidas de forma directa a la central operativa del sistema de emergencias 911, lo que permite a los operadores detectar anomalías de inmediato y despachar unidades del Comando de Patrullas con máxima celeridad ante cualquier contingencia.