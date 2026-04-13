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La Policía de Santa Cruz mantiene un operativo activo para encontrar a Kiara Celeste Bordón, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez en la ciudad de Río Gallegos. La denuncia encendió las alertas y derivó en un pedido urgente de colaboración a toda la comunidad.

Según informaron fuentes oficiales, la joven es intensamente buscada desde el momento en que se tomó conocimiento de su desaparición, mientras efectivos policiales realizan tareas de rastrillaje y verificación de datos.

Características físicas y vestimenta

De acuerdo a la descripción difundida por las autoridades, Kiara mide aproximadamente 1,47 metros, es de tez blanca, contextura delgada y posee cabello largo de color castaño.

Como seña particular, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la inscripción “Leonel”, dato que podría ser clave para su identificación.

Al momento de ausentarse, vestía una campera blanca, un pulóver blanco, pantalón tipo cargo de color negro y zapatillas blancas. Desde la Policía remarcaron la importancia de prestar atención a estos detalles, ya que pueden resultar determinantes para ubicarla.

Pedido urgente a la comunidad

Desde la fuerza de seguridad solicitaron la colaboración inmediata de vecinos y vecinas de Río Gallegos y zonas cercanas para aportar cualquier información que permita dar con el paradero de la adolescente.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil, las autoridades indicaron que se debe dar aviso de manera urgente al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.