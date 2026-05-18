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En el marco de las tareas de prevención y seguridad vial que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de Santa Cruz, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike – Bella Vista llevó adelante durante la mañana de este lunes un operativo de control sobre uno de los ingresos estratégicos a Río Gallegos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se realizó en el denominado “arco de guardia”, un sector clave para el monitoreo de vehículos y personas que ingresan y egresan de la capital provincial. El operativo contó con la participación de todo el personal de servicio disponible y fue supervisado por el oficial subinspector Gallardo A.

La presencia policial generó movimiento desde las primeras horas del día en un punto donde diariamente circulan trabajadores, transportistas, familias y viajeros que transitan por rutas santacruceñas. Allí, los efectivos desarrollaron controles preventivos orientados tanto a la seguridad vial como a la detección de posibles irregularidades o requerimientos judiciales vigentes.

Durante el despliegue, el personal verificó documentación vehicular y de los ocupantes, controló la cantidad de personas transportadas conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y supervisó el cumplimiento de distintas medidas de seguridad obligatorias para circular.

Según informaron desde la fuerza, el operativo concluyó sin novedades relevantes, no registrándose irregularidades ni personas con requerimientos judiciales durante las verificaciones realizadas.