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Un hallazgo encendió las alarmas en la alcaidía de Puerto San Julián durante la tarde de este miércoles, cuando personal penitenciario encontró una bolsa con drogas, un celular y tarjetas prepagas en las inmediaciones del portón de ingreso al sector de talleres.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes policiales, el procedimiento se inició tras el aviso del personal de la Alcaidía Penitenciaria de Puerto San Julián, que detectó una bolsa de polietileno sospechosa en un área cercana al acceso principal.

Ante esta situación, intervino la División Narcocriminalidad local, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado de la zona centro.

Durante la inspección, los efectivos constataron que en el interior había un teléfono celular, un cargador, cinco tarjetas prepagas y doce envoltorios con sustancias de dudosa procedencia.

Tras las primeras pericias, se procedió al secuestro del material y por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada Federal de Caleta Olivia, se realizaron los análisis correspondientes sobre las sustancias encontradas.

Los resultados arrojaron que 8 envoltorios contenían una sustancia vegetal verde amarronada compatible con marihuana y los otros 4 tenían una sustancia pulverulenta blanca, que dio positivo para cocaína.

El caso quedó encuadrado como una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N.º 23.737.

Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para determinar el origen de los elementos secuestrados y establecer posibles responsabilidades.