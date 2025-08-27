Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un intento de robo fue frustrado en la madrugada de este miércoles en Pico Truncado, cuando tres hombres fueron detenidos por la Policía de Santa Cruz tras intentar sustraer una rueda de un vehículo en el barrio 26 Viviendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de agosto, cuando el Centro de Monitoreo local alertó a la División Comisaría Primera sobre una maniobra sospechosa en la intersección de Córdoba y Peñaloza, donde varias personas intentaban quitar una rueda de un automóvil.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a tres sujetos manipulando un Volkswagen Caddy blanco. Al notar la presencia policial, los hombres emprendieron la huida, pero fueron alcanzados y demorados en calle Faraldo. Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía, los detenidos son mayores de edad y quedaron en calidad de aprehendidos.

En la escena, se constató que el vehículo tenía los bulones de las ruedas del lateral izquierdo retirados, y una de ellas estaba a punto de ser sustraída. El propietario fue notificado y confirmó que no había otros daños ni faltantes.

Durante la requisa, la policía secuestró herramientas utilizadas en el intento de robo, entre ellas una llave criquet y tubos de distintas medidas. En el lugar intervino la División Criminalística y la División de Investigaciones.

El Juzgado de Instrucción N° 1 dispuso que los sospechosos permanezcan incomunicados hasta cumplir los plazos legales, tras lo cual recuperarán su libertad previo fijar domicilio a disposición de la Justicia.