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La tranquilidad de la madrugada del domingo en Puerto Deseado se vio alterada por un nuevo episodio que mantiene en alerta a comerciantes y vecinos. Un llamado telefónico anónimo movilizó a efectivos policiales hacia una barbería ubicada en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, donde encontraron importantes daños en el frente del local que, de manera preliminar, serían compatibles con un intento de robo.

El hecho ocurrió en la barbería “Barbero CyV“, situada en la intersección de las calles Piedra Buena y Almirante Brown. Allí, el personal policial constató que uno de los cristales blindados del frente del comercio presentaba severos daños provocados, presuntamente, por el impacto de una piedra de gran tamaño.

La intervención se produjo luego de que la guardia policial recibiera un llamado anónimo advirtiendo sobre un posible ilícito en el comercio. Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que el vidrio había soportado al menos un fuerte impacto que dejó profundas grietas, aunque sin llegar a quebrarse por completo gracias a las características del material de seguridad instalado en el frente del local.

Frente a esta situación, se solicitó la presencia de especialistas de la División Gabinete Criminalístico, quienes realizaron un relevamiento exhaustivo de la escena con el objetivo de preservar posibles evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

El frente de la barbería. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

De acuerdo con las primeras observaciones técnicas, el cristal blindado presenta daños compatibles con impactos contundentes. Según pudo saber La Opinión Austral, ahora los peritos detectaron una afectación principal en el lateral derecho del vidrio y otra marca en la zona centro-izquierda, ambas acompañadas por grietas radiales características de los vidrios laminados blindados, diseñados precisamente para resistir este tipo de agresiones.

La resistencia del cristal habría impedido que quienes protagonizaron el hecho lograran vulnerar el acceso al comercio, motivo por el cual una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un intento de robo frustrado.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si los autores alcanzaron a ingresar al local o si se registró el faltante de elementos en el interior de la barbería. Por esa razón, la investigación continúa abierta mientras los investigadores analizan las pruebas recolectadas y buscan determinar con precisión la mecánica del episodio.

Entre las diligencias previstas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones, además de la recolección de testimonios que puedan aportar datos sobre movimientos sospechosos registrados durante la madrugada.