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Un comercio de la calle 12 de Octubre al 1767 sufrió un aparente intento de ingreso ilegal. El hecho fue denunciado por una mujer de 39 años, quien vive en el mismo inmueble donde funciona el local “Tienda SANTY” de la localidad de Puerto Deseado. Las actuaciones quedaron a cargo del Dr. Sergio A. Poisson.

Todo ocurrió alrededor de las 07:00 horas. La denunciante y su esposo estaban en su vivienda cuando escucharon un ruido fuerte proveniente de la planta baja, donde funciona el negocio. Al bajar comprobaron que la reja metálica de protección del acceso principal estaba desplazada. Además, el picaporte de la puerta de aluminio presentaba daños y la manija se encontraba desprendida en el exterior.

Deducen que alguien intentó forzar el ingreso sin lograr su objetivo. Una hora después, mientras permanecían en el dormitorio, escucharon desde la calle la voz de un hombre que gritó: “Ah, avisaron a la policía“. No pudieron ver ni identificar a la persona que habló.

Los damnificados arreglaron provisoriamente la puerta y la aseguraron con llave para proteger el inmueble. Quedó formalizada la denuncia para investigar lo ocurrido.