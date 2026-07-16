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Personal policial tomó conocimiento de un intento de acceso irregular a un domicilio del Barrio 110, registrado alrededor de las 00.30 horas de este jueves.

Una mujer que reside en la casa 58 fue alertada por su hija sobre la presencia de un hombre que intentaba abrir el portón del patio interno para ingresar. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, identificaron al sujeto de 29 años.

Las imágenes también muestran que luego se dirigió al domicilio ubicado en la casa 27 del mismo barrio, frente a la vivienda afectada, donde reside su hermana. La denunciante explicó que no mantienen vínculo ni trato con la persona involucrada, y manifestó desconocer los motivos de su accionar.

La familia entregó las secuencias fílmicas a los efectivos como respaldo de lo ocurrido. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción N° 1 para su investigación.