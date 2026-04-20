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Una escena tan inusual como reveladora se vivió en la madrugada de este domingo en Río Gallegos, cuando un joven intentó sustraer comida de una rotisería céntrica y fue rápidamente reducido por el propio personal del local, en un episodio que no pasó a mayores pero que deja entrever una realidad social cada vez más presente.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró alrededor de las 00:55 horas, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una pelea en la intersección de las calles Mariano Moreno y Alfonsín, donde funciona una conocida rotisería. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron dentro del comercio a un joven tendido en el suelo, retenido por dos hombres que resultaron ser el encargado del local y uno de sus empleados.

Según se pudo reconstruir en base al testimonio del encargado, el joven había intentado sustraer dos sándwiches de milanesa de carne y un sándwich árabe de fiambre. La maniobra fue detectada en el momento, lo que permitió que el personal del comercio actuara de inmediato para impedir el robo. Con la colaboración del empleado, lograron reducir al sospechoso sin que se produjeran daños en las instalaciones ni lesiones entre los presentes.

El protagonista del hecho, un joven de 22 años domiciliado en la ciudad, fue demorado en el lugar hasta la llegada de la Policía, que procedió a su traslado a la dependencia correspondiente para las actuaciones de rigor. Desde el punto de vista judicial, la intervención quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3, desde donde se dispuso que el involucrado establezca domicilio y quede a disposición de la causa, recuperando luego su libertad, indicaron fuentes consultadas por este diario.

Si bien el episodio no tuvo consecuencias graves, plantea una postal que se repite con mayor frecuencia en distintos puntos del país: intentos de robo de alimentos, muchas veces de escaso valor económico, pero con un fuerte trasfondo social. En este caso, el hecho se resolvió sin violencia, gracias a la intervención rápida del personal del comercio y al posterior accionar policial. La causa continuará su curso judicial, mientras se aguarda la declaración del damnificado para avanzar en el expediente.