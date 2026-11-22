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Un empleo del mayorista Diarco de Puerto Deseado denunció que un hombre lo amenazó luego de que lo confrontaran por un intento de robo de mercadería. El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 8:15, en el local ubicado sobre la calle Don Bosco al 960.

De acuerdo con la denuncia, el trabajador observó a través de las cámaras de seguridad que el hombre habría ocultado dos cortes de carne entre sus prendas. Cuando lo encaró, se produjo un intercambio verbal y el sospechoso habría proferido insultos y amenazas contra él y el comercio.

El denunciante también afirmó que el hombre se retiró y regresó en varias ocasiones, manteniendo una actitud agresiva y con intenciones de agredir físicamente a los empleados. Dijo que sintió temor por las amenazas y pidió medidas cautelares.