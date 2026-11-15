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Un operativo articulado entre las fuerzas de seguridad provinciales y los agentes municipales terminó con dos motocicletas secuestradas en pleno centro de Río Gallegos, luego de que sus conductores protagonizaran una maniobra evasiva al advertir la presencia policial.

El episodio tuvo lugar durante las primeras horas de este domingo, cuando efectivos del Comando de Patrullas realizaban recorridas de rutina y vigilancia preventiva por el ejido céntrico. En ese contexto, los uniformados divisaron el desplazamiento de dos motocicletas que llamaron inmediatamente su atención por un detalle evidente a simple vista: ninguna de ellas llevaba colocada su correspondiente chapa patente, un requisito elemental para la identificación registral de cualquier vehículo en la vía pública.

Lejos de acatar las indicaciones para detener su marcha y someterse a la verificación de rigor, los motociclistas optaron por acelerar e intentar darse a la fuga, buscando perderse entre las arterias céntricas. Según pudo saber La Opinión Austral, la reacción evasiva activó de inmediato el protocolo de seguimiento controlado por parte de los móviles policiales, que mantuvieron el rastreo visual sin poner en riesgo a terceros hasta lograr cerrarles el paso en un punto neurálgico de la ciudad: las inmediaciones de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle Perito Moreno.

Una vez interceptados ambos rodados y asegurada la escena para evitar cualquier otro intento de escape, los efectivos procedieron a identificar a los conductores. De manera simultánea, se solicitó la colaboración de los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes arribaron al lugar para llevar adelante el control exhaustivo de los requisitos exigidos por la Ley Nacional de Tránsito y las ordenanzas locales vigentes.

La inspección documental arrojó un panorama de total irregularidad que explicó los motivos por los cuales los jóvenes habían intentado esquivar el puesto de control. Al revisar los papeles de la primer moto, los agentes municipales constataron que el conductor circulaba sin la póliza de seguro obligatorio vigente, una omisión gravísima que deja desprotegido tanto al propio motociclista como a cualquier peatón o automovilista ante un eventual siniestro vial.

La situación del segundo involucrado resultó aún más comprometida desde el punto de vista contravencional. Según verificó el personal de Tránsito en el lugar, el conductor no solo carecía por completo de la documentación que acreditara la titularidad o autorización para circular con el rodado, sino que tampoco poseía licencia de conducir habilitante. Es decir, transitaba por la principal avenida de la ciudad sin acreditar idoneidad técnica ni respaldo legal alguno.

Frente a la suma de infracciones comprobadas in situ, los inspectores municipales labraron las actas contravencionales pertinentes y dispusieron el inmediato secuestro preventivo de ambas motocicletas. Para concretar la medida, se convocó al servicio de grúa municipal, que procedió a cargar ambos rodados y trasladarlos hacia el corralón, donde permanecerán retenidos a disposición del Juzgado de Faltas local.