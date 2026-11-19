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Un operativo conjunto desplegado este miércoles al mediodía en el portal de acceso a Puerto Deseado permitió interceptar a tiempo un cargamento de alimentos perecederos que era trasladado en abiertas condiciones de irregularidad, evitando que productos cárnicos, lácteos y fiambres con la cadena de frío interrumpida terminaran en la mesa de trabajadores marítimos.

La intervención tuvo lugar durante la franja del mediodía de este miércoles en el puesto de control del Destacamento Tellier, un punto estratégico ubicado sobre la traza de la Ruta Nacional N° 281, en el acceso principal a la ciudad portuaria del noreste santacruceño. En el marco de los dispositivos de fiscalización y prevención vial que se llevan adelante de manera articulada en las rutas de la jurisdicción, efectivos de la División Comisaría Puerto Deseado trabajaron codo a codo junto a personal de la Sección de Operaciones Rurales y los inspectores del área de Bromatología de la Municipalidad local.

Durante el control documentológico y físico de los vehículos que ingresaban a la localidad, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta procedente de la ciudad de Caleta Olivia. Al solicitar la apertura y verificación de la caja del rodado, los fiscalizadores se encontraron con una importante carga compuesta por productos lácteos, fiambres, cortes cárnicos y víveres varios que, de acuerdo con los primeros datos recabados en el procedimiento, tenían como destino el abastecimiento de un buque pesquero amarrado en el puerto local.

Sin embargo, la inspección técnica realizada por los especialistas municipales dejó al descubierto serias falencias sanitarias que tornaban inviable la continuidad del traslado. Según pudo saber La Opinión Austral, toda la mercadería perecedera era transportada sin contar con los equipos de refrigeración ni la cadena de frío reglamentaria exigida para conservar este tipo de alimentos, sumado a que el vehículo carecía por completo de la habilitación sanitaria correspondiente para el transporte de sustancias alimenticias.

Frente al evidente riesgo que el consumo de alimentos en esas condiciones representa para la salud pública -particularmente ante la posibilidad de intoxicaciones masivas a bordo de una embarcación en plena navegación-, el personal de Bromatología municipal procedió de inmediato a labrar las actas de infracción de rigor y dispuso el secuestro y decomiso preventivo de la totalidad de la carga. Posteriormente, y cumpliendo con los protocolos legales vigentes para evitar cualquier desvío o recuperación clandestina de la mercadería en mal estado, se realizó el acompañamiento institucional hacia el vertedero municipal de Puerto Deseado para concretar su destrucción definitiva.