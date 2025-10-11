Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una madrugada cargada de incertidumbre sacudió a Río Turbio. En las primeras horas de este viernes, un hombre fue hallado sin vida dentro de una vivienda de la localidad.

El trágico episodio tuvo lugar cerca de las 3:20 de la madrugada, cuando un llamado telefónico alertó a la Comisaría Yacimiento Río Turbio sobre una situación de emergencia en un domicilio de la localidad. Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron al hombre -identificado como Guillermo Páez– tendido sobre una cama, sin signos vitales y con una lesión profunda en la zona del tórax. El médico de guardia del hospital confirmó el deceso y dispuso que el cuerpo fuera trasladado para su autopsia.

En la vivienda se realizó un exhaustivo procedimiento pericial, bajo la coordinación del personal de Criminalística. Entre los elementos secuestrados, se encontró un cuchillo con manchas con sangre, que habría sido utilizado en el hecho. La escena fue preservada para permitir el levantamiento de rastros y demás indicios que contribuyan a la reconstrucción del hecho.

Páez se encontraba acompañado por una mujer al momento del suceso. Fuentes confirmaron que la mujer permanece demorada en la comisaría y será sometida a declaración indagatoria en las próximas horas. Según pudo saber La Opinión Austral, al momento del hallazgo presentaba manchas de sangre en su ropa y en sus zapatillas, además de encontrarse en un evidente estado de ebriedad.

“No parecía un suicidio por la versión que me dio la chica y por cómo estaba el lugar. Hablé con los policías y me dijeron que no es común lo que pasó”, señaló un allegado a la familia. Por el momento, la investigación judicial mantiene todas las hipótesis abiertas, sin descartar ninguna línea de análisis, mientras se esperan los resultados de las pericias y la autopsia