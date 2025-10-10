Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la madrugada del 9 de octubre, personal policial de la División Comisaría Yacimiento Río Turbio intervino en un hecho calificado, en principio, como posible suicidio, ocurrido en una vivienda del Barrio Eva Perón, Manzana 10, Lote 8 A, de dicha localidad.

Alrededor de las 02:20, se recibió un llamado telefónico solicitando presencia policial en el domicilio mencionado. Al arribar, el personal constató la presencia de un hombre tendido sobre una cama, sin signos vitales y con una herida cortante en el pecho.

En el lugar se presentó el médico de guardia del nosocomio local, quien certificó su fallecimiento. Asimismo, se procedió a resguardar la escena, donde se encontró un arma blanca tipo cuchillo con manchas compatibles con sangre.

Según los primeros testimonios, la víctima se encontraba en compañía de una mujer y, bajo circunstancias que se investigan, se habría autoinfligido la lesión. Se solicitó la presencia del personal del Gabinete Criminalístico local, que realizó las pericias correspondientes, y de la División de Investigaciones (DDI). Las actuaciones judiciales continúan bajo la intervención del magistrado de turno, manteniéndose todas las diligencias procesales necesarias para esclarecer los hechos.

*Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.