La noche del martes 19 de agosto quedó marcada por un trágico hecho en Río Gallegos. Una adolescente mayor de edad fue hallada inconsciente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 28 bis y 43, en el barrio Patagonia. El aviso llegó a la Comisaría Seccional Séptima alrededor de las 22:20 horas, lo que dio inicio a un rápido despliegue policial y sanitario.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la joven estaba siendo asistida por un familiar. De inmediato se le practicaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del personal médico, que continuó con las tareas de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó el fallecimiento de la adolescente.

Intervención policial y judicial

Tras la constatación de la muerte, intervino el médico policial de turno, quien ordenó el inicio de las diligencias de rigor. La División Criminalística y la Morgue Judicial trabajaron en la escena, procediendo luego al traslado del cuerpo.

El Juzgado de Instrucción N° 3 tomó conocimiento del caso y dispuso la recolección de testimoniales para avanzar en la investigación. Además, se solicitó la autopsia médico-legal con el objetivo de determinar de manera precisa las causas del deceso, ya que hasta el momento no se difundieron mayores detalles.

Investigación en curso

Las autoridades policiales confirmaron que el hecho continúa bajo investigación, sin descartar ninguna hipótesis. El resultado de la autopsia y las declaraciones de familiares y testigos serán claves para reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

El trágico episodio generó conmoción en la comunidad de Río Gallegos, especialmente en el barrio Patagonia, donde la noticia del fallecimiento se conoció rápidamente y generó muestras de dolor y consternación entre vecinos y allegados.