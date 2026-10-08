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Una vivienda de la localidad de Puerto Deseado, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, fue blanco de un allanamiento por una delicada investigación que lleva adelante la Justicia en conjunto con la Policía: presunta tenencia de material sexual infantil.

Personal de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad realizó el procedimiento alrededor de las 13:35 horas del miércoles 8 de octubre, en el marco de una causa iniciada hace semanas por la presunta tenencia de material de contenido sexual que involucraría a menores de edad.

Personal de la División de Investigaciones y de Narcocriminalidad trabajó en conjunto. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la localidad portuaria, a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron un teléfono celular, que quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia local.