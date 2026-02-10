Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un luctuoso episodio se registró este martes por la tarde en Río Gallegos, a raíz del fallecimiento de un vecino de 75 años, identificado como José Oyarzo. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Curupaytí al 700.

Según indicaron fuentes policiales a La Opinión Austral, un hombre requirió la presencia de efectivos en el domicilio luego de ingresar a la habitación de Oyarzo y constatar que se encontraba tendido en el suelo en posición decúbito dorsal, con manchas y coágulos de color rojizo a su alrededor.

Ante la situación, se solicitó la intervención del hospital local, cuyos profesionales, al arribar, certificaron el deceso. La División Gabinete Criminalístico continúa con las diligencias de rigor.

1 de 3 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 3 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 3 | Hallaron sin vida a un hombre en una vivienda de calle Curupaytí y realizan pericias. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tomó conocimiento de lo sucedido la Dra. Soledad Díaz-Román, secretaria del Juzgado de Instrucción N° 1 de esta ciudad. En el sitio trabaja personal de la Comisaría Cuarta junto a la unidad especializada.

Este medio se acercó al lugar y dialogó con el oficial Ramírez, de la Comisaría Cuarta, quien precisó: “Nos encontramos realizando diligencias de rigor y por el momento no podemos dar más detalles, estamos en etapa de investigación”.

Oficial Ramírez, de la Comisaría Cuarta. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En relación con las causas de la muerte, remarcó: “Pueden haber varias hipótesis, nos encontramos en etapa de investigación y cualquier cosa después se informará en un parte de prensa de ser necesario”.