Un luctuoso episodio se registró este martes por la tarde en Río Gallegos, a raíz del fallecimiento de un vecino de 75 años, identificado como José Oyarzo. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Curupaytí al 700.
Según indicaron fuentes policiales a La Opinión Austral, un hombre requirió la presencia de efectivos en el domicilio luego de ingresar a la habitación de Oyarzo y constatar que se encontraba tendido en el suelo en posición decúbito dorsal, con manchas y coágulos de color rojizo a su alrededor.
Ante la situación, se solicitó la intervención del hospital local, cuyos profesionales, al arribar, certificaron el deceso. La División Gabinete Criminalístico continúa con las diligencias de rigor.
Tomó conocimiento de lo sucedido la Dra. Soledad Díaz-Román, secretaria del Juzgado de Instrucción N° 1 de esta ciudad. En el sitio trabaja personal de la Comisaría Cuarta junto a la unidad especializada.
Este medio se acercó al lugar y dialogó con el oficial Ramírez, de la Comisaría Cuarta, quien precisó: “Nos encontramos realizando diligencias de rigor y por el momento no podemos dar más detalles, estamos en etapa de investigación”.
En relación con las causas de la muerte, remarcó: “Pueden haber varias hipótesis, nos encontramos en etapa de investigación y cualquier cosa después se informará en un parte de prensa de ser necesario”.
