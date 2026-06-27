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La madrugada de este sábado estuvo marcada por un importante operativo de emergencia en Puerto Deseado, luego de que un automóvil protagonizara un violento vuelco en una de las calles de la ciudad. El siniestro movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal de la Subsecretaría de Tránsito Municipal, quienes trabajaron durante varias horas para asegurar la zona, realizar las pericias correspondientes y avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió alrededor de las 00:40, cuando un llamado telefónico alertó sobre un vehículo volcado en el sector de calle Lago del Desierto, a unos 100 metros de la intersección con Almirante Zar. La magnitud del accidente motivó una rápida respuesta de los organismos de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para asistir a posibles víctimas y preservar la escena.

De acuerdo con la información recabada, el rodado involucrado es un Chevrolet Corsa II que terminó completamente volcado sobre la calzada, evidenciando la violencia del impacto. Las imágenes tomadas en el lugar reflejan los importantes daños sufridos por el vehículo, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro.

Hasta ese sector arribaron dotaciones de la División Cuartel de Bomberos, efectivos de la División Comisaría local y agentes de la Subsecretaría de Tránsito Municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación, ordenar la circulación vehicular y comenzar con las primeras actuaciones destinadas a establecer cómo se produjo el accidente.

Sin embargo, el operativo presentó un escenario particular que rápidamente llamó la atención de los investigadores. Según una de las primeras informaciones obtenidas en el lugar, el conductor del Chevrolet Corsa ya había sido trasladado al Hospital Distrital antes de la llegada de los equipos de emergencia, por lo que las tareas iniciales se concentraron en asegurar el área y preservar posibles elementos de interés para la investigación.

Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es el estado de salud del automovilista, por lo que se aguarda un parte médico que permita conocer la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia del vuelco.

Los peritos también intentarán establecer si el accidente se produjo por una pérdida de control del vehículo, un desperfecto mecánico, el estado de la calzada o cualquier otro factor que pudiera haber influido en la maniobra que terminó con el Chevrolet Corsa completamente volcado.