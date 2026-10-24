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Dos máquinas resultaron afectadas por un incendio ocurrido durante la madrugada de este sábado en instalaciones de la Cooperativa Unión Patagonia, vinculada a Santa Cruz Puede, en Río Gallegos.

Según informó Patagonia al Mundo, el episodio se registró en un predio ubicado en cercanías del aeropuerto de la capital santacruceña, donde debieron intervenir los Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores.

Tras el hecho, personal policial inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio y determinar la magnitud de los daños ocasionados en las maquinarias.

La Justicia busca determinar si fue intencional

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer si el fuego se originó de manera accidental o si fue provocado deliberadamente. La posibilidad de que haya existido intencionalidad deberá ser evaluada a partir de las pericias y las pruebas que se incorporen a la causa.

Hasta el momento, no hay conclusiones oficiales que permitan confirmar un posible sabotaje.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que buscará esclarecer lo sucedido y determinar las causas del incendio.

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