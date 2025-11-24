Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre llamó al Hospital Distrital de Puerto Deseado e informó que iba a esconderse en un terreno baldío dado a que había estado involucrado en un hecho grave, relacionado con un presunto abuso sexual. El suceso se desencadenó el domingo a las 15:00 horas y fue informado a La Opinión Austral.

Inmediatamente, se movilizaron fuerzas policiales y una ambulancia hacia el lugar especificado para proceder al traslado inmediato de la persona. Sin embargo, al llegar al sitio, el individuo ya no se encontraba, dado a que había huido antes de que llegaran los equipos.

Posteriormente, el personal policial inició un rastrillaje intensivo en distintas ubicaciones. Se verificó una zona de construcción de viviendas en la intersección de calles que conectan con un medio de comunicación local, y también se inspeccionó una casa abandonada frente al cine auditorio, en la otra acera de una de las calles mencionadas. El individuo no fue encontrado.

Minutos más tarde, y tras la movilización generada, la persona se presentó de forma voluntaria en la comisaría. Fuentes policiales consultadas confirmaron que existen actuaciones iniciadas por presunto abuso, indicando que tales hechos son de carácter reservado y quedan bajo la intervención de la oficina especializada en casos de violencia y protección.