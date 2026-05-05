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Una situación que pudo haber terminado en un incendio con consecuencias mayores encendió las alarmas en Río Gallegos durante la tarde de este lunes. Un llamado de emergencia alertó sobre un presunto foco ígneo en un vehículo estacionado en calle Urquiza al 800, lo que motivó la inmediata intervención de personal de Bomberos y fuerzas de seguridad.

El operativo fue encabezado por efectivos de la División Cuartel Central, que acudieron al lugar. Sin embargo, al arribar a la escena, los bomberos no encontraron fuego activo. Lejos de desactivar la preocupación, ese dato abrió paso a una hipótesis inquietante: la posibilidad de un intento intencional de provocar un incendio.

Según relataron transeúntes que se encontraban en la zona, momentos antes de la llegada de los equipos de emergencia, un individuo habría encendido material combustible con la intención de arrojarlo debajo de un utilitario Renault Kangoo. El foco, de acuerdo a estos testimonios, se habría extinguido por sí solo a los pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran.

Ante la naturaleza del episodio, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes. Se dio intervención a la comisaría de jurisdicción y a la División Investigación Pericial Zona Sur, cuyos especialistas comenzaron a trabajar en el lugar con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

En ese marco, se realizó un acta de inspección ocular y el levantamiento de pruebas de interés pericial, tareas clave para determinar si efectivamente se trató de un intento de incendio y, en tal caso, identificar al presunto responsable. La escena fue preservada durante el procedimiento, mientras se desarrollaban las diligencias.

El propietario del vehículo se hizo presente en el lugar durante el operativo, que se extendió hasta completar las actuaciones correspondientes. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños de magnitud, lo que evitó que el episodio pasara a mayores.

El despliegue contó además con la participación del Jefe de la División Cuartel Central, personal del Comando de Patrullas y efectivos policiales, quienes trabajaron de manera coordinada en la intervención.